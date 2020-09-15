Возвращение инквизиции: В Польше католические священники сожгли книги о Гарри Поттере
Возвращение инквизиции: В Польше католические священники сожгли книги о Гарри Поттере
© Brenna Cade / flickr
В издательстве «Янушкевич» должна выйти книга «Гарри Поттер и тайная комната» на белорусском языке. Она напечатана за границей и будет доставлена в Белоруссию, после чего поступит в продажу 26 сентября.

Таможня попросила подтвердить, что в произведении нет призывов к свержению действующей власти.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Сам Лукашенко не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.