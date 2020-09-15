Белорусская таможня заподозрила, что в книге про Гарри Поттера могут обнаружиться призывы к свержению власти. Об этом 15 сентября сообщает Tut.by

Возвращение инквизиции: В Польше католические священники сожгли книги о Гарри Поттере © Brenna Cade / flickr Таможня попросила подтвердить, что в произведении нет призывов к свержению действующей власти. В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты. Их участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Сам Лукашенко не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад.