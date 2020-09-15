МИД Белоруссии не реагирует на откровенное вмешательство во внутренние дела республики со стороны Польши и Литвы, поскольку не осознал всю серьезность ситуации. Такое мнение выразил белорусский политолог Алексей Дзермант в посте на своей странице в Facebook

Дзермант: кого зачистит Лукашенко? Какую позицию на самом деле заняла Москва? Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

«Признание Тихановской избранным президентом со стороны Польши и Литвы — беспрецедентное вмешательство во внутренние дела и откровенно враждебные действия. МИД, как обычно, ничего не отвечает, похоже, там до сих пор не поняли про новую реальность, в которой на такие действия нужно реагировать высылкой послов», — подчеркнул эксперт.

В этой связи, считает Дзермант, у Владимира Путина и Александра Лукашенко на повестке дня стоит важнейшая задача — усилить Союз, договориться о прорыве в его развитии, идти к созданию единого народно-хозяйственного комплекса и еще более интегрированного оборонного контура.

На этом фоне как раз удобно разобраться с тем прозападным спрутом, который пытался оплести белорусское государство, потому что Запад по сути предал Белоруссию, и никакого мирного сосуществования с ним уже не будет, добавил политолог.