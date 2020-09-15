Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций можно было бы назвать именем оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости 15 сентября

По словам Борреля, именно он запустил в Евросоюзе создание нового пакета санкций против России за «нарушение прав человека и гуманитарного права».

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«Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального», — сказал Боррель.

Также на пленарном заседании Европейского парламента обсудили отношения ЕС с Турцией и Россией и ситуацию в Белоруссии.

Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Российские врачи пришли к выводам, что у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее оппозиционера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию, где у него выявили якобы отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили названное отравляющее вещество.