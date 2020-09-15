В Ивано-Франковске посреди двора жилого дома обнаружили гранатомет. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области

Житель Запорожья пришел в кафе с гранатой © commons.wikimedia.org, Samo8383 лежит предмет, похожий на оружие, поступило в полицию в понедельник, 14 сентября.

По прибытию на место правоохранители обнаружили предмет, напоминающий гранатомет РПГ-22, лежавший на скамейке. Инспекторы сразу же окружили территорию и стали дожидаться приезда взрывотехников и следователей.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

В связи с необычной находкой полицейские попросили жителей Ивано-Франковска при обнаружении оружия или боеприпасов отойти от них на безопасное расстояние и вызвать специалистов.