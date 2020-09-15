Сообщение о том, что на улице Николайчука лежит предмет, похожий на оружие, поступило в полицию в понедельник, 14 сентября.
По прибытию на место правоохранители обнаружили предмет, напоминающий гранатомет РПГ-22, лежавший на скамейке. Инспекторы сразу же окружили территорию и стали дожидаться приезда взрывотехников и следователей.
Оружие было изъято и направлено на экспертизу.
В связи с необычной находкой полицейские попросили жителей Ивано-Франковска при обнаружении оружия или боеприпасов отойти от них на безопасное расстояние и вызвать специалистов.