Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сделала паузу в визитах на Украину. Об этом 15 сентября сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает epravda.com.ua

«Иначе никаких кредитов». МВФ выдвинул жесткое требование украинской власти © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине», — объяснил министр.

На прошлой неделе Марченко обсуждал с представителями МВФ проект госбюджета на 2021 год. По его словам, утверждение бюджета не является условием фонда.

Он назвал события на Украине, за которыми следит МВФ.

«Вопросы, которые их (МВФ) интересуют, в порядке приоритетности. №1 — ситуация вокруг "ПриватБанка" и Суркисов. №2 — ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 — зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 — САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по фонду», — пояснил Марченко.

В начале сентября Суркисы выиграли суд против «ПриватБанка». На прошлой неделе в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с «ПриватБанка» 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.