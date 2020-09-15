По его словам, эксперты фонда начали изучать вопрос антикоррупционных органов, дела вокруг Суркисов и «ПриватБанка», использование COVID-фонда и тому подобное.
«Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине», — объяснил министр.
На прошлой неделе Марченко обсуждал с представителями МВФ проект госбюджета на 2021 год. По его словам, утверждение бюджета не является условием фонда.
Он назвал события на Украине, за которыми следит МВФ.
«Вопросы, которые их (МВФ) интересуют, в порядке приоритетности. №1 — ситуация вокруг "ПриватБанка" и Суркисов. №2 — ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 — зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 — САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по фонду», — пояснил Марченко.
В начале сентября Суркисы выиграли суд против «ПриватБанка». На прошлой неделе в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с «ПриватБанка» 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.