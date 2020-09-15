Ранее в правящих кругах США выдвигались многочисленные требования остановить «Северный поток — 2» из-за «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального. Аналогичные заявления делал МИД Украины.
«Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне», — сказал австрийский президент.
Он отметил, что Россия поставляет газ в Австрию уже более 50 лет.
Также он сказал, что не видит взаимосвязи между между «Северным потоком-2» и отравлением Навального.
Ван дер Беллен добавил, что пока дело Навального не расследовано до конца, поэтому не стоит делать преждевременных выводов.