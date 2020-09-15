Депутаты Верховной Рады приняли закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах. Трансляцию заседания 15 сентября вел телеканал «Рада»

За решение проголосовали 325 депутатов. Из перечня необходимых документов исключается справка о наличии или отсутствии судимости.

Один из авторов законопроекта, депутат от «Голоса» Роман Лозинский заявил, что ранее кандидаты должны были «платить деньги» министру внутренних дел Арсену Авакову за соответствующие справки. Депутаты от партии Зеленского пошли на подлог, чтобы проголосовать за закон, но это не помогло © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Каждый из этих сотен тысяч кандидатов и так в документах фиксирует то, является ли он судимым. И каждый понесет ответственность, если он подаст ложные сведения. А справка о несудимости во время избирательного процесса — это 200, 400, 800 [гривен]. Посредники в регионах, "прокладки", те, кто порешают вам вопрос. Это просто бизнес», — сказал депутат.

Лозинский отметил, что все кандидаты на местных выборах «будут в равных условиях… относительно подтверждения несудимости, и указывать эти свои сведения только в автобиографии».