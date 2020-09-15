Нежилое здание на ул. Николая Василенко, 15-А в Киеве обошлось кондитерской корпорации в 66,4 млн гривен (178,1 млн руб.). Ранее ДК владел «Укргазбанк».
Лот был выставлен на торговой площадке СЕТАМ, где уже неоднократно появлялся в течение последних нескольких лет, но так и не нашел хозяина.
На этот раз дворец культуры ушел с молотка по стартовой цене, так как заявки на участие в аукционе подали лишь две компании, но одна из них не оплатила гарантийный взнос и в итоге не участвовала в торгах.
Во вторник, 15 сентября, стало известно, что за первые восемь месяцев 2020 года Украина импортировала на 60% больше шоколада, чем за аналогичный период прошлого года.
Заграничные сладости составили конкуренцию заводу Roshen, общий объем производства которого составляет 450 тыс. тонн продукции в год.