Корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко, приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве площадью почти 6 тысяч квадратных метров. В здании будет многофункциональный концертный зал для сотрудников компании, сообщает издание "Бизнес Цензор" 15 сентября

Нежилое здание на ул. Николая Василенко, 15-А в Киеве обошлось кондитерской корпорации в 66,4 млн гривен (178,1 млн руб.). Ранее ДК владел «Укргазбанк».

Лот был выставлен на торговой площадке СЕТАМ, где уже неоднократно появлялся в течение последних нескольких лет, но так и не нашел хозяина.

На этот раз дворец культуры ушел с молотка по стартовой цене, так как заявки на участие в аукционе подали лишь две компании, но одна из них не оплатила гарантийный взнос и в итоге не участвовала в торгах.

Украина увеличила импорт шоколада более чем на 60% - Гостаможслужба © sergeyg7987 / flickr

Заграничные сладости составили конкуренцию заводу Roshen, общий объем производства которого составляет 450 тыс. тонн продукции в год.