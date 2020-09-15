Белорусская оппозиция живет в своем выдуманном мире, где экономики просто нет, и эти проблемы их вообще не интересуют. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Болкунец объяснил, почему Цепкало призывает разрушить белорусскую экономику © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Валерий Цепкало призвал ослабить экономику страны, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях.

Цепкало, пояснил эксперт, искренне полагает, что, обвалив экономику страны, оппозиция сделает благо, однако он не задумывается над тем, кто и как ее потом будет восстанавливать.

«Может, он сначала попрактикуется на кухне. Пойдет жене и скажет: хрен тебе, а не зарплата. Что хочешь делай, но жрачку ты мне готовь, пожалуйста, три раза в день. Пусть на своей семье сначала попробует, а потом уже на государстве», — негодует Гаспарян.

И самое ужасное заключается в том, добавил политолог, что Цепкало когда-то занимал пост политического советника Александра Лукашенко, что свидетельствует о том, насколько компетентно его окружение.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.