«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — сказал он.
Отмечается, что изначально Боррель ошибся и вместо Белоруссии назвал Украину, но главу внешнеполитической службы ЕС быстро поправили, и он извинился за оговорку.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.