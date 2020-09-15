Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и считает президента Александра Лукашенко нелегитимным. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — сказал он.

Отмечается, что изначально Боррель ошибся и вместо Белоруссии назвал Украину, но главу внешнеполитической службы ЕС быстро поправили, и он извинился за оговорку.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Лукашенко: одна проблема за другой. Кибервойна в Белоруссии и военная угроза от НАТО © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.