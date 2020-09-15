Белорусская оппозиция не является монолитной средой. Там есть много людей с самыми разными взглядами. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что в белорусской оппозиции есть люди, которые удачно осваивали иностранные гранты, те, которые считают себя потомками литвинов и выступают за движение на Запад, а также те, кто просто устал от президентства Александра Лукашенко.

«Им просто хочется элемента новизны. Причем они даже не могут сформулировать, что именно нового им нужно. Купите себе новую кастрюлю или судок для котлет. Это же тоже будет элемент новизны», — иронизирует Гаспарян.

К тому же, продолжает политолог, в оппозиции есть люди, которые недовольны тем, что недостаточно быстро движется интеграция в сторону России.

Поэтому прежде чем ответить на вопрос, устроит ли белорусскую оппозицию предложенный властями план политических реформ, нужно задаться вопросом, какая именно часть оппозиции имеется в виду, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.