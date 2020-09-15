Постановление о выборах в Белоруссии, принятое 15 сентября Верховной Радой Украины является вмешательством во внутренние дела другого государства. Такую позицию с трибуны парламента озвучил депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александр Качный. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

Верховная Рада с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Парламентарии считают, что в Белоруссии осуществляется полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией страны.

Депутат от партии Виктора Медведчука Александр Качный назвал это постановление вмешательством во внутренние дела Белоруссии и напомнил, что на Украине 500 тысяч жителей Донбасса лишены права голоса, а на улицах процветает насилие в отношении оппозиции и журналистов.