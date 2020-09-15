Депутаты Рады приняли проект постановления, согласно которому не признали президентские выборы в Белоруссии. Постановление поддержали 228 парламентариев.
Парламентарии считают, что в Белоруссии осуществляется полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией страны.
Депутат от партии Виктора Медведчука Александр Качный назвал это постановление вмешательством во внутренние дела Белоруссии и напомнил, что на Украине 500 тысяч жителей Донбасса лишены права голоса, а на улицах процветает насилие в отношении оппозиции и журналистов.