Верховная Рада с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии
Верховная Рада с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии
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Депутаты Рады приняли проект постановления, согласно которому не признали президентские выборы в Белоруссии. Постановление поддержали 228 парламентариев.

Парламентарии считают, что в Белоруссии осуществляется полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией страны.

Депутат от партии Виктора Медведчука Александр Качный назвал это постановление вмешательством во внутренние дела Белоруссии и напомнил, что на Украине 500 тысяч жителей Донбасса лишены права голоса, а на улицах процветает насилие в отношении оппозиции и журналистов.    