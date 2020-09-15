Ищенко VLOG. Почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса?
Ищенко VLOG. Почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса?
Отмечается, что четыре вакцины, разрабатываемые в Китае, уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.

Испытания третьей фазы, по словам специалистов, проходят хорошо, прогнозируется, что вакцины будут готовы для массового использования в ноябре или декабре.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Производство вакцины, получившей название «Спутник V», уже началось.