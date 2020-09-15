Отмечается, что четыре вакцины, разрабатываемые в Китае, уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.
Испытания третьей фазы, по словам специалистов, проходят хорошо, прогнозируется, что вакцины будут готовы для массового использования в ноябре или декабре.
Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Производство вакцины, получившей название «Спутник V», уже началось.