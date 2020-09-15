Китайская вакцина от коронавируса может быть готова к применению уже в ноябре. Об этом сообщила представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гуйчжэнь Ву, передает Reuters во вторник, 15 сентября

Ищенко VLOG. Почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса? находятся на заключительной стадии клинических испытаний.

Испытания третьей фазы, по словам специалистов, проходят хорошо, прогнозируется, что вакцины будут готовы для массового использования в ноябре или декабре.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Производство вакцины, получившей название «Спутник V», уже началось.