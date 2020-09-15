Ранее в Сочи прошли переговоры между главами России и Белоруссии. Москва даст Минску кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Владимир Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.
Россия много раз говорила, отметил эксперт, что сам белорусский народ должен сделать свой выбор без зарубежного вмешательства и зарубежной агитации.
По его мнению, любой здравомыслящий человек, который следит за событиями в Белоруссии последнего времени, понимает, что никакой реальной альтернативы Союзному государству не существует.
«Никто не будет в Европе с распростертыми объятьями ждать Белоруссию для того чтобы вкладывать туда миллиарды евро. А все телодвижения главы МИД Макея (считается прозападным — ред.) закончились достаточно трагично. Это и статус персоны нон-грата, и санкционные списки», — пояснил Гаспарян.
Политолог добавил, что политическом классе Белоруссии наверняка есть серьезные и принципиальные люди, но пока они не участвовали в реальном управлении государством.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.