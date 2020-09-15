Будущее отношений между Москвой и Минском в случае ухода Александра Лукашенко зависит от того, кто именно придет к власти в Белоруссии на его место. Этот вопрос не замыкается на одной только фигуре Лукашенко. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру

Россия много раз говорила, отметил эксперт, что сам белорусский народ должен сделать свой выбор без зарубежного вмешательства и зарубежной агитации.

По его мнению, любой здравомыслящий человек, который следит за событиями в Белоруссии последнего времени, понимает, что никакой реальной альтернативы Союзному государству не существует.

«Никто не будет в Европе с распростертыми объятьями ждать Белоруссию для того чтобы вкладывать туда миллиарды евро. А все телодвижения главы МИД Макея (считается прозападным — ред.) закончились достаточно трагично. Это и статус персоны нон-грата, и санкционные списки», — пояснил Гаспарян.

Политолог добавил, что политическом классе Белоруссии наверняка есть серьезные и принципиальные люди, но пока они не участвовали в реальном управлении государством.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.