По словам Венедиктовой, первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ.
Сейчас ведется досудебное расследование уже по трем производствам, этот факт генпрокурор подтвердила во время выступления в парламенте.
«У нас есть три дела по "вагнеровцам"», — сказала она.
Россиян задержали в ночь на 27 июля в Минске, в санатории «Белорусочка».
Сначала белорусские власти предъявили им обвинение в организации беспорядков и озвучили, что арестованные — представители «частной военной компании «Вагнер». Позже задержанные были переданы Российской Федерации.
Депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Алексей Гончаренко объявил, что произошедшее — сорванная спецоперация Украины.
По его словам, из Белоруссии «вагнеровцы» должны были попасть на украинскую территорию, где были бы осуждены за то, что якобы воевали в Донбассе.
Однако, рассказал Гончаренко, акция спецслужб была сорвана из-за «крота» в окружении президента Владимира Зеленского.