Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала журналистам, что в связи с операцией по задержанию так называемых бойцов ЧВК «Вагнер» в соседней республике на Украине начато расследование трех уголовных производств, сообщают «Украинские новости» 15 сентября

По словам Венедиктовой, первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ.

Сейчас ведется досудебное расследование уже по трем производствам, этот факт генпрокурор подтвердила во время выступления в парламенте.

«У нас есть три дела по "вагнеровцам"», — сказала она.

Россиян задержали в ночь на 27 июля в Минске, в санатории «Белорусочка».

Сначала белорусские власти предъявили им обвинение в организации беспорядков и озвучили, что арестованные — представители «частной военной компании «Вагнер». Позже задержанные были переданы Российской Федерации.

Дело «вагнеровцев»: националисты протестуют в Киеве - видео Алексей Гончаренко объявил, что произошедшее — сорванная спецоперация Украины.

По его словам, из Белоруссии «вагнеровцы» должны были попасть на украинскую территорию, где были бы осуждены за то, что якобы воевали в Донбассе.

Однако, рассказал Гончаренко, акция спецслужб была сорвана из-за «крота» в окружении президента Владимира Зеленского.