По его словам, сеть обошла блокировку якобы не ради украинских пользователей, а для того, чтобы спецслужбы РФ получили доступ к данным граждан Украины.
Он отметил, что такие меры россияне обычно начинают принимать накануне значимых событий — в данном случае, местных выборов 25 октября.
В мае 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ, который позволил заблокировать российские ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru.
На днях выяснилось, что соцсети ВКонтакте удалось частично обойти блокировку, она доступна в мобильном приложении.