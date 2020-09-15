Разблокирование мобильного приложения российской соцсети ВКонтакте назвали угрозой в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом 15 сентября сообщил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк

В обход запретов. «ВКонтакте» вернулся на Украину © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк обошла блокировку якобы не ради украинских пользователей, а для того, чтобы спецслужбы РФ получили доступ к данным граждан Украины.

Он отметил, что такие меры россияне обычно начинают принимать накануне значимых событий — в данном случае, местных выборов 25 октября.

В мае 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ, который позволил заблокировать российские ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и Mail.ru.

На днях выяснилось, что соцсети ВКонтакте удалось частично обойти блокировку, она доступна в мобильном приложении.