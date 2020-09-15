Депутаты Верховной Рады Украины приняли 15 сентября проект постановления, согласно которому президентские выборы в Белоруссии считаются несвободными и нечестными. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»

В Верховной Раде вывесили белорусский флаг, но противникам Лукашенко он не понравится © Facebook, Илья Кива Владимира Зеленского «Слуга народа». Принять постановление удалось с помощью фракций «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Голоса».

Депутаты считают, что в Белоруссии осуществляется полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией страны.

«Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках», — заявили депутаты.