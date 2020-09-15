Постановление поддержали 228 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Против выступила фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь», не голосовали также многие депутаты из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Принять постановление удалось с помощью фракций «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Голоса».
Депутаты считают, что в Белоруссии осуществляется полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией страны.
«Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках», — заявили депутаты.