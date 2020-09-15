Ранее в Сочи прошли переговоры между главами России и Белоруссии. Москва даст Минску кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Владимир Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.
Эксперт напомнил, что эти ожидания характерны даже для людей, которые по отношению к Лукашенко настроены оппозиционно.
«Вы наверняка видели, как во время дефиле прекрасных женщин по городам Белоруссии, очень многие говорили, что они за Союзное государство. И очень многие как раз критиковали Лукашенко, что он ничего не делает с этой точки зрения в последние месяцы. Это весьма яркий месседж, и наверняка он услышан и проанализирован», — указал Гаспарян.
Если же Лукашенко этим заниматься не будет, это можно будет считать политическим самоубийством, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные цели и способы передачи власти законны, основаны на Конституции республики.