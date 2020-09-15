У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть возможность исправить свои ошибки, допущенные в последний месяц в отношениях с Россией. Нужно лишь проявить политическую волю. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шимов: Для Лукашенко не закрыта калитка на Запад © vk.com, Всеволод Шимов Владимир Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Эксперт напомнил, что эти ожидания характерны даже для людей, которые по отношению к Лукашенко настроены оппозиционно.

«Вы наверняка видели, как во время дефиле прекрасных женщин по городам Белоруссии, очень многие говорили, что они за Союзное государство. И очень многие как раз критиковали Лукашенко, что он ничего не делает с этой точки зрения в последние месяцы. Это весьма яркий месседж, и наверняка он услышан и проанализирован», — указал Гаспарян.

Если же Лукашенко этим заниматься не будет, это можно будет считать политическим самоубийством, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные цели и способы передачи власти законны, основаны на Конституции республики.