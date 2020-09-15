Исключенный из фракции «Слуги народа» депутат Верховной Рады Гео Лерос опубликовал список, как он утверждает, кандидатов в депутаты Киевсовета от провластной партии. Их перечень он показал у себя в Facebook 15 сентября

«Зеленский всем врет»: Лерос обвинил президента в покровительстве коррупции © скриншот ""bigmir net", пресс-служба президента Украины Среди кандидатов — предприниматели, спортсмены, журналисты, помощники Ермака и Тищенко, а также создательница телепрограммы «Ревизор», ведущим которой долгое время был Тищенко.