«Приоткрою вам чуток списка кандидатов в столичные депутаты от СН. Обратите внимание на такие две детали:1. Как ранее и рассказывал, чтоб расположить/приручить мажоритарных депутатов, всем дали подать своих кандидатов в таком порядке — первый номер от штаба, второй номер от мажоритарщика и далее по такому принципу.2. Кандидаты от штаба — люди [главы Офиса президента Андрея] Ермака, [депутата Николая] Тищенко и их корешей», — написал Лерос.
Среди кандидатов — предприниматели, спортсмены, журналисты, помощники Ермака и Тищенко, а также создательница телепрограммы «Ревизор», ведущим которой долгое время был Тищенко.