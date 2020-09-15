Президент Украины Владимир Зеленский после объявления карантина из-за COVID-19 совершает первый международный визит в Австрию. Об этом 15 сентября сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Обиды больше нет». Зеленский забыл про танец Путина с главой МИД Австрии © president.gov.ua Президент проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Стороны примут участие в работе Экономического форума. Зеленский и его супруга Елена примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.