«У наших стран — длительные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский в Twitter после прибытия.
Президент проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и главой парламента Вольфгангом Соботкой.
Стороны примут участие в работе Экономического форума.
Зеленский и его супруга Елена примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.