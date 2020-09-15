«Обиды больше нет». Зеленский забыл про танец Путина с главой МИД Австрии
«Обиды больше нет». Зеленский забыл про танец Путина с главой МИД Австрии
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«У наших стран — длительные исторические отношения, а новые вызовы требуют их укрепления и усиления. Благодарен Австрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зеленский в Twitter после прибытия.

Президент проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и главой парламента Вольфгангом Соботкой.

Стороны примут участие в работе Экономического форума.

Зеленский и его супруга Елена примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.    