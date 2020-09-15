Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Навальный желает как можно быстрее покинуть «спасшую» его Германию и вернуться в Россию, где его якобы отравили.
«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — сказал Песков.
При этом он отметил, что не видит необходимости встречи сотрудников Администрации президента с Навальным после его возвращения в Россию.
Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.
СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.
Между тем Берлин отказался уточнять, какие лаборатории якобы выявили отравляющие вещества у Навального.