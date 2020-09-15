Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Алексея Навального о намерении вернуться на родину, сообщил журналистам, что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Навальный желает как можно быстрее покинуть «спасшую» его Германию и вернуться в Россию, где его якобы отравили.

«Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию», — сказал Песков.

При этом он отметил, что не видит необходимости встречи сотрудников Администрации президента с Навальным после его возвращения в Россию.

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

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В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.

СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.

Между тем Берлин отказался уточнять, какие лаборатории якобы выявили отравляющие вещества у Навального.