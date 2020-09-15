Эксперт пояснил, что государственный переворот осуществляет часть элит, только делая вид, что она переходит на сторону восставшего народа.
«Власть Лукашенко может упасть только в одном случае: если ориентированная на Запад часть его окружения примет решение о государственном перевороте», — указал Хавич.
Сама по себе улица, какими бы массовыми не были акции протеста, не способна сменить власть в Белоруссии, добавил политолог.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.