Массовые протесты, как это было во время «цветных революций» в Грузии, на Украине и в Белоруссии, не меняют власть. Они лишь служат прикрытием для государственного переворота. Об этом рассказал политолог Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Польша хочет забрать себе западные земли Белоруссии? - видео

«Власть Лукашенко может упасть только в одном случае: если ориентированная на Запад часть его окружения примет решение о государственном перевороте», — указал Хавич.

Сама по себе улица, какими бы массовыми не были акции протеста, не способна сменить власть в Белоруссии, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиции утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.