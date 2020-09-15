Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, похоже, не испытывает большого желания жить под охраной в Германии и намерен как можно скорее вернуться на родину, где, как утверждают немецкие власти, его «отравили». Об этом сообщила американская газета New York Times 14 сентября

«Он не планирует просить убежища в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою миссию», — цитирует NYT неназванного представителя немецких спецслужб.

Днем ранее клиника «Шаритэ», где содержится блогер, сообщила, что Навального полностью отключили от дыхательного аппарата, он все больше двигается и уже может на время вставать с постели.

Почему не выходит у Навального © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.

СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.

Между тем Берлин отказался уточнять, какие лаборатории якобы выявили отравляющие вещества у Навального.