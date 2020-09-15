Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая роль Ольги Ковалевой в «Сватах», 15 сентября рассказала в Instagram, почему не смотрит картины, в которых снималась

По словам Артемьевой, она не смотрит сериалы, в которых снималась, ради сохранения здоровья.

«Мое дело — сниматься, играть. Адекватно оценивать собственную работу я не умею. Потому что я человек эмоциональный — не могу смотреть беспристрастно. Сразу вспоминаю те отношения, что были на съемочной площадке, людей. Поэтому, чтобы я хоть как-то сохранила свое здоровье, лучше не буду смотреть», — написала актриса в соцсети.

«Сваты» поссорили министра культуры Украины Ткаченко с «люмпенами» © vk.com, Сериал «Сваты» Людмила Артемьева заявила, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты» и переезжает жить на свою родину — в Германию.

СМИ сообщают, что новый сезон «Сватов» снимать не будут, продолжит историю другой ситком под названием «Золовка».