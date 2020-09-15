На видео выпускница Краснодарского института культуры и искусств призналась, что действительно на протяжении некоторого времени «состояла в интимных отношениях» с женатым Глушко.
По ее словам, она знала, что он публичный человек, и ничего от него не требовала.
Девушка утверждает, что не обворовывала квартиру знаменитостей, а обвинения основываются на ревностных чувствах Наташи Королевой. Анастасия опасается, что «небезызвестная звездная пара может воспользоваться административным ресурсом» и засудить ее за преступление, к которому она не имеет никакого отношения.
«Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких!» — заявила Анастасия.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация об ограблении Глушко. Пока супруга бодибилдера отдыхала на южном курорте, Тарзан проводил время с двумя девушками. После ночи с ними из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Пропажу обнаружила Королева, вернувшись из отпуска. Супруга начала расспрашивать мужа, и Глушко во всем признался. Пара написала заявление в полицию.