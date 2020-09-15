Любовница стриптизера, бодибилдера и актера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, 28-летняя Анастасия Шульженко, заверила, что не причастна к ограблению квартиры Тарзана и его супруги — певицы Наташи Королёвой. Соответствующую видеозапись опубликовал 14 сентября Telegram-канал Mash

В семье Наташи Королевой разгорелся скандал из-за измены Тарзана © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По ее словам, она знала, что он публичный человек, и ничего от него не требовала.

Девушка утверждает, что не обворовывала квартиру знаменитостей, а обвинения основываются на ревностных чувствах Наташи Королевой. Анастасия опасается, что «небезызвестная звездная пара может воспользоваться административным ресурсом» и засудить ее за преступление, к которому она не имеет никакого отношения.

«Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких!» — заявила Анастасия.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация об ограблении Глушко. Пока супруга бодибилдера отдыхала на южном курорте, Тарзан проводил время с двумя девушками. После ночи с ними из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Пропажу обнаружила Королева, вернувшись из отпуска. Супруга начала расспрашивать мужа, и Глушко во всем признался. Пара написала заявление в полицию.