Более того, отметил эксперт, в соответствии с социологическими опросами, практически половина поляков поддерживают действия своего правительства, которое активно поддерживает протестное движение в республике.
«Выделение десяти с лишним миллионов евро на поддержку так называемого гражданского общества, выделение для белорусской оппозиции в Варшаве отдельной резиденции — все это опирается на общественное мнение», — указал Хавич.
Политолог также отметил, что рядовые польские граждане под воздействием пропаганды сравнивают протесты в Белоруссии с протестами в Польше в начале 1980-х годов и воспринимают это как что-то близкое.
И поскольку территория Белоруссии когда-то была в составе Польши, и польские власти, и польские граждане считают себя вправе давать республике советы и вмешиваться в ее дела, добавил специалист.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.