Большинство поляков, как политически активных, так и рядовых граждан, поддерживают протесты в Белоруссии. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Польша в отличие от Литвы не признала Тихановскую президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Выделение десяти с лишним миллионов евро на поддержку так называемого гражданского общества, выделение для белорусской оппозиции в Варшаве отдельной резиденции — все это опирается на общественное мнение», — указал Хавич.

Политолог также отметил, что рядовые польские граждане под воздействием пропаганды сравнивают протесты в Белоруссии с протестами в Польше в начале 1980-х годов и воспринимают это как что-то близкое.

И поскольку территория Белоруссии когда-то была в составе Польши, и польские власти, и польские граждане считают себя вправе давать республике советы и вмешиваться в ее дела, добавил специалист.

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