Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предложила избрать главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) своего заместителя Алексея Симоненко. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде 15 сентября, трансляцию вел парламентский телеканал

Ранее глава САП Назар Холодницкий подал в отставку, свой шаг чиновник объяснил усталостью от тяжести проблем. В словах Холодницкого также звучал намек на конфликт с генпрокурором Венедиктовой.

Я устал, я ухожу. Почему уволился глава САП Холодницкий, проваливший борьбу с коррупцией в Украине © пресс-служба НАБУ

«Я не хочу принимать участие в театре одного актера. Когда [бывший нардеп Давид] Жвания выступил впервые, мы отправили ему повестки, он не в Украине», — сказала Венедиктова.

Бывший народный депутат Украины Давид Жвания на своем YouTube-канале публикует видеоролики, в которых рассказывает о коррупции и преступлениях, происходивших внутри украинской политической элиты.

В своих видео он обвинил экс-президента Петра Порошенко в сговоре с олигархами и даче взятки высокопоставленным еврочиновникам в обмен на поддержку через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина.