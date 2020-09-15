Ранее глава САП Назар Холодницкий подал в отставку, свой шаг чиновник объяснил усталостью от тяжести проблем. В словах Холодницкого также звучал намек на конфликт с генпрокурором Венедиктовой.
Кроме того, в ходе выступления в Раде, Венедиктова также заявила, что «покрывать никого не будет».
«Я не хочу принимать участие в театре одного актера. Когда [бывший нардеп Давид] Жвания выступил впервые, мы отправили ему повестки, он не в Украине», — сказала Венедиктова.
Бывший народный депутат Украины Давид Жвания на своем YouTube-канале публикует видеоролики, в которых рассказывает о коррупции и преступлениях, происходивших внутри украинской политической элиты.
В своих видео он обвинил экс-президента Петра Порошенко в сговоре с олигархами и даче взятки высокопоставленным еврочиновникам в обмен на поддержку через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина.