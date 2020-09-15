Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока нет оснований для объявления подозрения депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко по делу о получении взятки. Ее заявление в парламенте 15 сентября транслировал телеканал «Рада»

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