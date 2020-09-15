Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока нет оснований для объявления подозрения депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко по делу о получении взятки. Ее заявление в парламенте 15 сентября транслировал телеканал «Рада»
«Можно ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно», — заявила она.
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