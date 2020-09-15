«Слуга народа» Юрченко покинул фракцию из-за подозрений во взяточничестве
«Слуга народа» Юрченко покинул фракцию из-за подозрений во взяточничестве
© РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк
«Можно ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно», — заявила она.    