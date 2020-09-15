Эксперт пояснил, что транзит в Калининград проходит через территорию Литвы, а Литва никогда бы не позволила беспрепятственно транспортировать в Калининград белорусские грузы, которые шли бы туда вместо Клайпеды.
«Там бы обязательно или тарифы неподъемные были установлены Литовской железной дорогой, или аварии какие-нибудь постоянно случались. Все это мы уже проходили, поэтому вариант переброски транзита в Калининград даже не рассматривается», — считает Носович.
Транзит в Усть-Лугу и другие порты Ленинградской области дороже, потому что дольше расстояние до пункта перевалки, однако когда в прошлый раз поднималась эта тема, российская сторона предложила Минску систему скидок, указал специалист.
Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились, и политическая ситуация поспособствует тому, что Беларусь и Россия в итоге придут к взаимовыгодному решению, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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