С точки зрения переориентации белорусского грузопотока с Литвы на российские порты Калининград ближе, чем Ленинградская область. Но тут есть очень большое соображение против. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

«Там бы обязательно или тарифы неподъемные были установлены Литовской железной дорогой, или аварии какие-нибудь постоянно случались. Все это мы уже проходили, поэтому вариант переброски транзита в Калининград даже не рассматривается», — считает Носович.

Транзит в Усть-Лугу и другие порты Ленинградской области дороже, потому что дольше расстояние до пункта перевалки, однако когда в прошлый раз поднималась эта тема, российская сторона предложила Минску систему скидок, указал специалист.

Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились, и политическая ситуация поспособствует тому, что Беларусь и Россия в итоге придут к взаимовыгодному решению, добавил он.

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