Президент Белоруссии Александр Лукашенко является гарантией того, что белорусская территория не будет использоваться Россией против Украины. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El Mundo 14 сентября

МИД Украины заявил, что Белоруссия останется пророссийской даже при победе оппозиции © Facebook, Dmytro Kuleba

«У нас было много гарантий [от Минска], что территория Белоруссии не будет использоваться РФ против Украины. Если Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестанут существовать», — отметил Кулеба.

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим ранее заявил, что пока рано прогнозировать дальнейшие отношения Киева и Минска, так как они зависят от отношений Минска и Москвы. При этом он отметил, что Белоруссия и Россия начали сближение и что Украину беспокоит, насколько далеко пойдет интеграция двух стран.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.