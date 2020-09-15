Грызуны съели около 13% урожая зерновых и рапса в Херсонской области. Об этом 15 сентября рассказал Юрий Малета, руководитель хозяйства «Эльдорадо» в области, передает Аgravery.com

Одесские фермеры попали в ловушку и пообещали перекрыть дороги © РИА Новости, Глеб Котов | Перейти в фотобанк

«У нас большая проблема с мышами, которые за теплой зимы и хорошей кормовой базы интенсивно размножались. Они съели большую часть урожая, если мы на круг получили 5 тонн зерновых, то без мышей этот результат был бы на уровне 5,7-6 тонн. Рапса на круг мы получили 3,1 тонны с гектара, а без грызунов было бы 3,6-3,7 тонны», — рассказал аграрий.

Также в хозяйстве столкнулись с грызунами при выращивании подсолнечника. Мыши съели около 10% растений.