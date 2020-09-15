Не только наступательные, но и оборонные возможности России являются для США серьезной проблемой. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми рассказал об ошибке Запада, которая привела к геополитической победе России © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Специалист также напомнил о передовых лазерных комплексах, позволяющих российским военным ослеплять и уничтожать ракеты противника.

«Все это позволяет нейтрализовать удар с того момента, как ракеты будут запущены. Тут же будет ответный удар, который американцы сегодня нейтрализовать уже не могут даже при тех начальных объемах новых вооружений, которые созданы в России. В этом отношении у США серьезные проблемы», — указал Кедми.

А если еще вспомнить о новых крылатых ракетах «Калибр» с радиусом 4 тыс. км и, возможно, 6 тыс. км с термоядерной боеголовкой, это уже ставит соотношение сил на море, суше и в воздухе в совершенно другой ракурс, и американцам «есть от чего волноваться», добавил специалист.