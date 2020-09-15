Девушка с собачкой из Уханя и глава миграционной службы Украины скрепили свою любовь летящими сердцами

Чиновник не только спас украинскую модель из эпицентра опасного коронавируса в Китае, но и уже успел исполнить давнюю мечту 23-летней девушки.
«Моя мечта была услышать в живую как поёт муэдзин молитву на минарете. Неописуемое чувство, мурашки по коже. Наш первый отпуск, и он прекрасный. Также хочу поблагодарить всех, кто пишет добрые пожелания и слова, вы лучшие. Спасибо за то, что вы адекватны и умны!», — написала модель.
Единственное, что сейчас омрачает влюбленным отдых — ужесточение карантинных мер в Турции.
Зинченко пожаловалась, что сложно целоваться в масках и нельзя покурить кальян, потому что из-за ограничений его в ресторанах перестали подавать.
О своем первом совместном путешествии пара активно рассказывает в соцсетях, где подписчики и заметили, что у Соколюк и Зинченко одинаковые тату.
Сначала она появилась у модели, позже в знак любви глава Миграционной службы сделал такую же.
Анастасия Зинченко стала известной в конце февраля, когда отказалась эвакуироваться из города Ухань без своей собачки породы шпиц.
В Китае девушка собиралась работать моделью, но ей помешал разбушевавшийся там коронавирус.
Позже помощь в возвращении Зинченко на Родину ей оказал глава миграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязались романтические отношения, не смотря на то, что чиновник женат и старше модели на 20 лет.
Соколюк уже помог девушке сделать ремонт, найти жилье для ее бабушки, а теперь их связывают еще и общие татуировки.