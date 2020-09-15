В Египте украинца с положительным тестом на COVID-19 изолировали и оставили без помощи медиков. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил портал mv.org.ua

Украинец Евгений прибыл на курорт 6 сентября. Тест на коронавирус в аэропорту показал положительный результат.

Мужчину изолировали в отеле, но за неделю его ни разу не осмотрел врач, а вместо лечения ему приносили витамины. По словам родственников туриста, они неоднократно обращались в страховую фирму, но никакого результата не добились.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Сначала нас заверили в том, что больному дадут лекарства и вызовут врача, но его так и не было. С рецепции отеля принесли "лекарство" — аскорбиновую кислоту и витамины для глаз. Впоследствии наш гид, страховая компания и работники отеля утверждали, что врач к нам уже не приедет, потому что у нас нет никаких симптомов болезни. В предоставлении врача страховая ссылалась на отель, а отель, в свою очередь, на страховую, в результате врача так и не было. Никто даже не пришел померить температуру», — рассказал брат Евгения Никита.

По словам украинца, чувствует он себя нормально: у него несильный насморк, немного першит в горле и слегка поднялась температура, что могло быть последствием перепада температур.

Туристическая страховка должна покрыть лечение украинца, а стоимость его изоляции берет на себя отель. Однако оплачивать еще один тест и билет на самолет Евгению придется самостоятельно.

В качестве исключения туроператор предоставит украинцу бесплатный обратный билет при наличии отрицательного теста на коронавирус. Если же повторный тест окажется положительным, то Евгений останется на самоизоляции в отеле еще на 14 дней.