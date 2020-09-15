Белоруссия останется пророссийской даже в случае победы оппозиционных сил. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете El Mundo 14 сентября

Политолог Асафов: Интеграция России и Белоруссии неизбежна из-за логики исторического процесса © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В 2014 году мы решили порвать с Россией — была полная поддержка ЕС со стороны народа. Но Белоруссия не на этом этапе: она останется пророссийской даже в случае победы оппозиции», — заявил Кулеба.

В понедельник, 14 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы — «фактически один народ».

Ранее представители оппозиции также обратились к российской общественности и официальным лицам.

В Координационном совете подчеркнули, что выступают за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставили своей целью ухудшить отношения с РФ.

Так, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заверила, что протесты в стране никогда не были нацелены против России, которую оппозиция готова рассматривать как посредника в разрешении политического кризиса.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются уже шестую неделю.

Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства, оппозицию обвиняют в попытках совершить госпереворот.