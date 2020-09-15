По его мнению, ситуация на Украине шесть лет назад и нынешняя ситуация в Белоруссии различаются.
«В 2014 году мы решили порвать с Россией — была полная поддержка ЕС со стороны народа. Но Белоруссия не на этом этапе: она останется пророссийской даже в случае победы оппозиции», — заявил Кулеба.
В понедельник, 14 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы — «фактически один народ».
Ранее представители оппозиции также обратились к российской общественности и официальным лицам.
В Координационном совете подчеркнули, что выступают за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставили своей целью ухудшить отношения с РФ.
Так, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заверила, что протесты в стране никогда не были нацелены против России, которую оппозиция готова рассматривать как посредника в разрешении политического кризиса.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются уже шестую неделю.
Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства, оппозицию обвиняют в попытках совершить госпереворот.