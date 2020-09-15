Белорусская оппозиция не согласится с планом реформ, озвученным властями. Главное требование всей этой аморфной протестной массы — это именно уход президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Если рухнет Лукашенко, это еще не значит, что рухнет Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что только после ухода Лукашенко оппозиция будет разрабатывать какие-то реформы, изменения конституционного или неконституционного характера.

«Кто-то говорит о возврате Конституции 1994 года, кто-то эти требования не поддерживает. Кто-то сознательно хочет эту конституцию вернуть, а для кого-то это просто конституция, в результате которой президент Белоруссии был еще ограничен в правах и сроках. Все остальные аспекты, например статус русского языка, остаются за скобками», — указал Безпалько.

Политолог считает, что пока предложения белорусской власти некомпромиссны.

До 2022 года еще очень много времени, и Лукашенко, по его мнению, может еще отменить эти решения, сказав, к примеру, что они недостаточно подготовлены, или перенести сроки — например, на 2032 год, либо заявив о каких-то новых деталях, которые полностью нивелируют идею.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.