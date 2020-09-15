Президент Владимир Зеленский накануне визита в Вену заявил австрийской прессе, что танец экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль с президентом РФ Владимиром Путиным на ее свадьбе не имеет негативного влияния на отношения между странами. Об этом украинский президент сказал в интервью Wiener Zeitung, опубликованном 14 сентября

«Если честно, я уже и забыл историю об этой свадьбе. Отношения между Австрией и Украиной являются глубокими, это дело было лишь небольшим эпизодом. Она не имеет негативного влияния на отношения между нашими государствами», — сказал глава государства.

И пусть Меркель подождет: Путин едет на свадьбу в Австрию, а Украина вычеркивает ее из друзей © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Себастьяном Курцем.

18 августа 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter выразил разочарование визитом российского лидера в Австрию.

Климкин заявил, что не верит заверениям властей Австрии относительно того, что присутствие президента России на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику австрийских властей и не несет политического подтекста.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба 4 сентября 2018 года заявил, что визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ухудшил отношениях Вены и Киева.