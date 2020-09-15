«Если честно, я уже и забыл историю об этой свадьбе. Отношения между Австрией и Украиной являются глубокими, это дело было лишь небольшим эпизодом. Она не имеет негативного влияния на отношения между нашими государствами», — сказал глава государства.
Он добавил, что у него «хорошие отношения» с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
18 августа 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter выразил разочарование визитом российского лидера в Австрию.
Климкин заявил, что не верит заверениям властей Австрии относительно того, что присутствие президента России на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику австрийских властей и не несет политического подтекста.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба 4 сентября 2018 года заявил, что визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ухудшил отношениях Вены и Киева.