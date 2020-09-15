Повышать налоги, увеличивая на 39% расходы на содержание президента Украины Владимира Зеленского, аморально. Об этом 15 сентября заявила лидер партии «Голос» Кира Рудик на своей странице в Facebook

Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2021 © Facebook, Верховна Рада України

Кроме того, Рудик считает, что удорожание содержания рабочего места на минималке на 2168 грн (около 5 тысяч рублей) в месяц свидетельствует о популизме власти.

По ее мнению, следствием может стать массовое закрытие малого и среднего бизнеса, переход в тень, перевод работников на полставки, или увольнение.

Отмечается, что в условиях, когда пандемия уже вызвала рост безработицы, правительственные намерения угрожают экономической катастрофой миллионам семей.

«Особенный цинизм объявленного правительством намерения повысить налоги состоит в том, чтобы направить дополнительные средства не на покрытие гигантского бюджетного дефицита, а на увеличение расходов на деятельность президента Украины на 39%. Разве такую «скромность» обещал действующий президент Украины?» — возмутилась она.

Партия выступила против любого повышения налогов в кризисный год.