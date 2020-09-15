Среди украинских политиков есть актеры и комики намного лучшие, чем экс-фронтмен "95 квартала" Владимир Зеленский, ныне занимающий пост президента Украины. Об этом сам глава государства рассказал в интервью австрийскому Wiener Zeitung, опубликованном 14 сентября
По словам Зеленского, он понял, что у него более низкий уровень актерского мастерства по сравнению с другими, только тогда, когда стал активным игроком на политической арене страны.
Он не называл конкретные фамилии превосходящих его актеров и комиков, однако сказал, что это многие украинские политики.
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