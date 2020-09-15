По словам Зеленского, он понял, что у него более низкий уровень актерского мастерства по сравнению с другими, только тогда, когда стал активным игроком на политической арене страны.

Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти?
Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Он не называл конкретные фамилии превосходящих его актеров и комиков, однако сказал, что это многие украинские политики.