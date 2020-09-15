По его словам, для избирателей с признаками респираторного заболевания выделят отдельную кабинку для голосования, которую будут дезинфицировать после каждого посещения.
«Говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной" зоны не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести», — сказал Постивый.
Пятого сентября на Украине официально стартовала избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября.