Центральная избирательная комиссия Украины не будет ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или с повышенной температурой. Об этом член ЦИК Сергей Постивый заявил на днях на шестом «Донбасс Медиа Форуме»

На Украине утвердили меры против коронавируса на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет. Наличие "красной" зоны не является основанием для того, чтобы признать выборы такими, что их там нельзя провести», — сказал Постивый.

Пятого сентября на Украине официально стартовала избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября.