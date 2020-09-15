Таким образом, отрицательное сальдо составило $2,12 млрд. Это существенно меньше, чем годом ранее.
Так, за аналогичный период 2019 года импорт составлял $33,7 млрд (уменьшился на 14,7%), экспорт — $28,76 млрд (сокращение составило 7,4%).
Соответственно, в январе-июле 2019-го импорт товаров превысил экспорт на 4936,1 млн долларов.
Как отмечается, резкое падение импорта связано с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.
В январе-июле 2020 года Украина торговала с партнерами из 221 страны мира.
В топ-3 как по экспорту, так и по импорту, оказались Китай и Россия. Кроме того, в тройку по украинскому экспорту попала Польша, а по импорту — Германия.