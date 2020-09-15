Харьковский горсовет опроверг информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес впал в кому из-за болезни, которая не разглашается. Об этом сообщили 14 сентября на сайте мэрии

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