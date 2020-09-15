«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что харьковский городской глава Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности… Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — говорится в сообщении.
Кроме того, источник "Интерфакс-Украина" в медицинских кругах Харькова подтвердил информацию, что Кернес находится в больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отметил, что «ситуация непростая, но организм борется».