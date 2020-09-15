Украинская сеть книжных магазинов «Книгарня «Е» нарвалась на критику в соцсетях из-за поста о том, что книги на украинском языке продаются хуже, чем на русском. Соответствующий пост появился на странице сети в Facebook 14 сентября

По словам представителей компании, вопреки экономической логике, они продавали книги преимущественно на украинском языке. Но украинцы продолжают покупать и читать книги на русском, в частности, из-за поддержки книжного бизнеса со стороны РФ.

Книжный магазин заявил, что планирует пересмотреть свою политику и начать продавать книги на русском, так как на украиноязычные издания из-за якобы неэффективной государственной политики сейчас низкий спрос.

В Киеве закроют «Петровку» – центр торговли запрещенными книгами © commons.wikimedia.org, Garik_11

«То есть даже в сверхсложные времена [Виктора] Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена, наоборот, расцвета украинского будете продавать российские? Знаете, моя семья покупала у вас сотни книг. После этого сообщения я скажу всем, чтобы не брали у вас ничего, пока не будет извинений за этот «реверанс» в сторону России. До свидания», — написал под публикацией украинский политический эксперт Андрей Смолий.

Гневные комментарии на странице сети магазинов также оставили украинский радикал Сергей Стерненко и видеоблогер YouTube-канала «Твоя Подпольная Гуманитарка», писатель и переводчик Остап Украинец.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.