По словам представителей компании, вопреки экономической логике, они продавали книги преимущественно на украинском языке. Но украинцы продолжают покупать и читать книги на русском, в частности, из-за поддержки книжного бизнеса со стороны РФ.
Книжный магазин заявил, что планирует пересмотреть свою политику и начать продавать книги на русском, так как на украиноязычные издания из-за якобы неэффективной государственной политики сейчас низкий спрос.
В комментарии «Книгарню «Е» обвинили в лицемерии, а многие покупатели заявили, что больше не будут покупать книги в магазинах сети. По словам пользователей, они ценили магазин как раз за принципиальную позицию и готовы были ради этого терпеть завышенные ценники.
«То есть даже в сверхсложные времена [Виктора] Януковича вы продавали украиноязычные книги, а теперь, во времена, наоборот, расцвета украинского будете продавать российские? Знаете, моя семья покупала у вас сотни книг. После этого сообщения я скажу всем, чтобы не брали у вас ничего, пока не будет извинений за этот «реверанс» в сторону России. До свидания», — написал под публикацией украинский политический эксперт Андрей Смолий.
Гневные комментарии на странице сети магазинов также оставили украинский радикал Сергей Стерненко и видеоблогер YouTube-канала «Твоя Подпольная Гуманитарка», писатель и переводчик Остап Украинец.
В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.