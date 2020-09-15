По словам 54-летней звезды, съемка в обнаженном виде является частью фотопроекта «Антиэйджизм».
Сумская позировала совершенно голой, прикрывая тело фатином, в доказательство того, что возраст женщины не влияет на ее сексуальность.
«Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни!» — заметила Сумская.
Автором откровенной фотосессии стала фотограф Анна Грищенко, которая использует псевдоним Триша (Trisha). Она отметила, что всегда мечтала поработать с актрисой, которая поражает своей молодостью и стройностью.
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Мені здається,сексуальність жінки з віком розквітає новими фарбами,вона стає більш глибокою і наповненою 🤩…Проект від @trisha_morning #антиейджизм #антиэйджизм стверджує той факт,що жінки прекрасні у будь-який період свого життя!💃 Дівчата за 40,хто з вас міг би взяти участь у такому проекті?😉