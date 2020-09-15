Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская ошеломила поклонников, приняв участие в откровенной фотосессии. Эротические кадры она выложила 14 сентября на своей странице в Instagram

Киевские пожарные снялись в «горячей» фотосессии для календаря © Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Сумская позировала совершенно голой, прикрывая тело фатином, в доказательство того, что возраст женщины не влияет на ее сексуальность.

«Мне кажется, сексуальность женщины с возрастом расцветает новыми красками, она становится более глубокой и наполненной. Проект от Триши "Антиэйджизм" утверждает тот факт, что женщины прекрасны в любой период своей жизни!» — заметила Сумская.

Автором откровенной фотосессии стала фотограф Анна Грищенко, которая использует псевдоним Триша (Trisha). Она отметила, что всегда мечтала поработать с актрисой, которая поражает своей молодостью и стройностью.