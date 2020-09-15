Певица Маша Фокина, она же внучка экс-премьера Украины Витольда Фокина, которая якобы поспособствовала тому, что ее дед стал первым замом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), не смогла справиться со школьными вопросами на телеигре, пишет Znaj.ua 15 сентября

После громкого заявления Фокиной о том, что она познакомила деда с главой Офиса президента Андреем Ермаком, что и послужило причиной назначения в ТКГ, пользователи сети вспомнили забавное видео с телешоу «Дурнев+1».

Программа представляет из себя телеигру, где гостям задают простые вопросы, часто из школьной программы. На один из таких эфиров в 2012 году приходила Фокина.

Певица не смогла ответить на вопросы, кем являлся Бенито Муссолини и где находится Пизанская башня. Ведущий шоу Андрей Дурнев пытался подсказать девушке, что в самом названии памятника кроется ответ.

Однако вместо итальянского города Пиза Мария придумала город «Пизантия, в Пизании… я не знаю».

Вопрос, что такое процент, и вовсе поставил певицу в тупик:

«Я ненавижу вашу программу. По математике у меня постоянно были "пятерки", это мой любимый предмет. Процент — это, получается… Коэффициент?»

Не могу вспомнить, когда она приезжала с этим господином - Фокин рассказал, как с помощью внучки попал в ТКГ © скриншот с видео "112 Украина"

В состав делегации в Трехсторонней контактной группе 87-летнего экс-премьера Фокина включили 18 августа, он стал первым заместителем председателя ТКГ Леонида Кравчука.

В одном из интервью бывший премьер заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, за что был подвергнут критике. В том числе Андрей Ермак говорил о том, что не все высказывания Фокина соответствуют официальной позиции Украины.