Президент Украины Владимир Зеленский не исключил повторения в Белоруссии украинского сценария 2013-2014 годов и заявил, что для него важно, чтобы в соседнем государстве «не было кровавой бойни». Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung 15 сентября

Зеленский пояснил, что у оппозиции Белоруссии нет лидера, вокруг которого могли бы сплотиться митингующие. При этом украинский президент подчеркнул, что однозначно поддерживает белорусский народ, который борется за свободу и демократию.

«Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бойни. Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде Майдана», — сказал украинский лидер.

«Киевский майдан тоже хоронили». Журналист объяснил, почему протесты в Белоруссии радикализируются © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

Ранее глава Украины уже комментировал происходящее у соседей. Сразу после выборов 9 августа Зеленский акцентировал внимание на том, что на Белоруссию всегда оказывала активное влияние Россия.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу действующего президента Александра Лукашенко.