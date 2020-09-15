Зеленский пояснил, что у оппозиции Белоруссии нет лидера, вокруг которого могли бы сплотиться митингующие. При этом украинский президент подчеркнул, что однозначно поддерживает белорусский народ, который борется за свободу и демократию.
«Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бойни. Если государство откажется от диалога с народом, Белоруссия может получить что-то вроде Майдана», — сказал украинский лидер.
Президент добавил, что в дела другого государства не вправе вмешиваться никто извне.
Ранее глава Украины уже комментировал происходящее у соседей. Сразу после выборов 9 августа Зеленский акцентировал внимание на том, что на Белоруссию всегда оказывала активное влияние Россия.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу действующего президента Александра Лукашенко.