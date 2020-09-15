«Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня», — сказал Маккензи.
При этом он отметил, что тема не закрыта и американская сторона продолжает искать доказательства.
В июне The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщала, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом, Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.
В России обвинения назвали безосновательными.
* Деятельность организации запрещена в РФ