Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи признал отсутствие доказательств сговора России с террористической группировкой «Талибан»*. Об этом 14 сентября сообщает NBC News

Обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США занимается наркоторговлей - МИД РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что тема не закрыта и американская сторона продолжает искать доказательства.

В июне The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщала, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом, Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорилось в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными.

* Деятельность организации запрещена в РФ