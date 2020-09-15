«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие. <…> У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — отметила она.
От лица всей белорусской оппозиции она призвала международное сообщество прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, «подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан».
После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов.
Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет (КС) оппозиции, несмотря на то, что большинство членов его президиума либо задержаны, либо покинули страну.