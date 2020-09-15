Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста является вопросом времени. Об этом написала бывший кандидат в белорусские лидеры Светлана Тихановская в авторской статье для газеты The Washington Post

«Ему повезло». Ищенко рассказал, когда оппозиция точно свергла бы Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

От лица всей белорусской оппозиции она призвала международное сообщество прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, «подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан».

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов.

Тихановская призвала граждан вступать в Координационный совет (КС) оппозиции, несмотря на то, что большинство членов его президиума либо задержаны, либо покинули страну.