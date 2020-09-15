«У нас была фракция, и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно», — объяснил Арахамия.
По его словам, лицо, подозреваемое в получении предназначавшейся для Юрченко взятки, официально не работает помощником нардепа.
«Это не помощник. В частности, он официально нигде не оформлен, на общественных началах или официально трудоустроен. Как говорят следователи НАБУ, потому что мы не имеем доступа к делу, доверенное лицо», — сказал Арахамия.
На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.