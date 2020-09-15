Депутат Верховной Рады Украины Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа» из-за подозрений в получении взятки. Об этом 14 сентября заявил глава фракции Давид Арахамия в эфире «Свободы слова»

«Абсолютно нет коррупции». Гончарук отчитался о победе над взяточничеством © kmu.gov.ua

По его словам, лицо, подозреваемое в получении предназначавшейся для Юрченко взятки, официально не работает помощником нардепа.

«Это не помощник. В частности, он официально нигде не оформлен, на общественных началах или официально трудоустроен. Как говорят следователи НАБУ, потому что мы не имеем доступа к делу, доверенное лицо», — сказал Арахамия.

На днях НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко, однако его не задержали. По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.