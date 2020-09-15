«В районе с. Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1,5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет», — отметили силовики.
Местные жители слышали гул, а затем громкий взрыв.
Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламени не видно пока», — написал он на своей странице в Facebook.
Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место ЧП вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.