В ночь на 15 сентября в поле в районе села Чабаны под Киевом произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ в Европу. Об этом сообщили в полиции Киевской области

«Уже сокращают». Марунич о том, когда украинская ГТС превратится в металлолом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Местные жители слышали гул, а затем громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламени не видно пока», — написал он на своей странице в Facebook.

Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место ЧП вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.